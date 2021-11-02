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Дальнее зарубежье 02.11.2021 09:40

Нуланд обсудила с партнерами из Северной Европы ряд вопросов, включая отношения с РФ

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что с партнерами из Северной Европы и Балтии обсудила вопросы, касающиеся ряда стран и регионов, включая Россию.

"Провела сегодня (в понедельник - ИФ) широкую дискуссию с участием стран-членов Расширенного партнерства в Северной Европе (EPINE) по Афганистану, Белоруссии, России, КНР, Ближнему Востоку, Арктике и Африке", - написала чиновник в своем твиттере.

Она отметила, что "через EPINE мы укрепляем сотрудничество с нашими партнерами из Северной Европы и Балтии".

Подробности дискуссии не приводятся.

Членами EPINE являются Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония, Литва и Латвия.

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Тэги: США, ЧИНОВНИК, ЕВРОПА, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]