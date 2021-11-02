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Регион 02.11.2021 09:14

Несколько сотен болгарских военных направлены на усиление охраны границы с Турцией из-за наплыва нелегалов

Болгария разместила на границе с Турцией 350 военнослужащих в помощь полицейским силам для сдерживания возросшего потока нелегальных мигрантов, сообщил в понедельник в эфире телеканала бТВ глава оборонного ведомства страны Георги Панайотов.

"Солдаты прибыли сегодня на болгарско-турецкую границу для поддержки полицейских", - сказал министр.

По его словам, на границе также размещены 40 единиц техники.

Телеканал отмечает, что в течение этого года незаконно пересекли границу Болгарии более 6,5 тыс. человек, что в три раза превышает число нелегалов, проникнувших в страну за девять месяцев 2020 года.

Болгария, имеющая 260-километровую границу с Турцией, расположена на одном из ключевых маршрутов, которым пользуются нелегалы для того, чтобы проникнуть в страны ЕС с Ближнего Востока и из Афганистана.

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Тэги: БОЛГАРИЯ, ТУРЦИЯ, ГРАНИЦА, УСИЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]