Канадский премьер предложил ввести единый стандарт платы за эмиссию парниковых газов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в понедельник обратился к участникам климатической встречи в Глазго с призывом установить общий минимальный стандарт для определения цен на эмиссию парниковых газов, сообщает издание The Hill.
Так, по данным издания, Канада к 2030 году повысит плату за выброс 1 т парниковых газов до уровня $170.
"Я призываю другие страны сделать то же самое", - заявил Трюдо и привел аналогию с минимальным корпоративным налогом.
Он также заявил, что Канада намерена сократить выбросы от нефтегазовой промышленности.
"Мы ограничим выбросы от нефтегазовой промышленности и обеспечим их сокращение в темпе и масштабах, необходимых для достижения нулевых парниковых выбросов до 2050 года ", - заявил Трюдо.
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