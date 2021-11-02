Индия достигнет нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2070 г. - Моди

Индия сможет за 50 лет - к 2070 году - добиться нулевого уровня выбросов парниковых газов в окружающую среду, заявил в понедельник премьер страны Нарендра Моди.
"К 2070 году Индия достигнет цели по нулевым выбросам", - сказал Моди на конференции по климатическим изменениям COP26.
Кроме того, по словам премьера, к 2030 году Индия доведет объем энергетических мощностей из неископаемого топлива до 500 ГВт, а также "на 50% удовлетворит энергетические потребности за счет возобновляемых источников энергии".
Западные страны неоднократно призывали Индию - одного из крупнейших источников выбросов парниковых газов - взять на себя больше обязательств по борьбе с климатическими изменениями.
Товарооборот между Азербайджаном и Италией по итогам 2021г превысит рекордные $8 млрд
Лавров и Мирзоян обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 247 млн - университет Хопкинса
Нынешнее десятилетие станет решающим в борьбе с изменениями климата - Байден
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Шемахе
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Исмаиллы
Генплан г.Губадлы может быть готов через 2-3 месяца - Алиев
Президент Алиев выделил 0,5 млн на подготовку генплана г.Губадлы
Карантин для прибывающих в Японию бизнесменов планируется сократить до трех дней
Ашхабад пригласил правительственную делегацию Афганистана посетить с визитом Туркменистан
Нуланд обсудила с партнерами из Северной Европы ряд вопросов, включая отношения с РФ
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Руководство итальянской компании Maire Tecnimont Group посетило Бакинскую высшую школу нефти
Nar поддерживает подготовку местных специалистов в сфере ИКТ
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению ИТ техники
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии