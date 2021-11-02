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ТЭК 02.11.2021 09:19

Индия достигнет нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2070 г. - Моди

Индия сможет за 50 лет - к 2070 году - добиться нулевого уровня выбросов парниковых газов в окружающую среду, заявил в понедельник премьер страны Нарендра Моди.

"К 2070 году Индия достигнет цели по нулевым выбросам", - сказал Моди на конференции по климатическим изменениям COP26.

Кроме того, по словам премьера, к 2030 году Индия доведет объем энергетических мощностей из неископаемого топлива до 500 ГВт, а также "на 50% удовлетворит энергетические потребности за счет возобновляемых источников энергии".

Западные страны неоднократно призывали Индию - одного из крупнейших источников выбросов парниковых газов - взять на себя больше обязательств по борьбе с климатическими изменениями.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНДИЯ, ВЫБРОСЫ, СНИЖЕНИЕ, ЦЕЛИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]