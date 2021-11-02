Индия достигнет нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2070 г. - Моди

Индия сможет за 50 лет - к 2070 году - добиться нулевого уровня выбросов парниковых газов в окружающую среду, заявил в понедельник премьер страны Нарендра Моди.

"К 2070 году Индия достигнет цели по нулевым выбросам", - сказал Моди на конференции по климатическим изменениям COP26.

Кроме того, по словам премьера, к 2030 году Индия доведет объем энергетических мощностей из неископаемого топлива до 500 ГВт, а также "на 50% удовлетворит энергетические потребности за счет возобновляемых источников энергии".

Западные страны неоднократно призывали Индию - одного из крупнейших источников выбросов парниковых газов - взять на себя больше обязательств по борьбе с климатическими изменениями.