Манат подешевел к евро, подорожал к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 2 ноября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 2 ноября ЦБА установил на уровне 1,9725 манат/1EUR (1 ноября - 1,9632 маната/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 2 ноября установил на уровне 0,0237 манатов/1RUB (1 ноября - 0,0239 маната/1RUB).
Х.Насирзаде
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