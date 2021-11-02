Цены на нефть слабо колеблются

Цены на нефть изменяются незначительно и разнонаправленно на торгах во вторник: Brent демонстрирует слабый подъем, WTI снижается на информации о росте запасов на терминале в Кушинге (Оклахома).

Согласно данным Wood Mackenzie, ссылающейся на информацию трейдеров, запасы в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на Nymex, за период с 26 по 29 октября увеличились на 852 тыс. баррелей.

Разворот тенденции к снижению запасов в Кушинге "должен, по крайней мере, погасить панику среди инвесторов, связанную с быстрым истощением запасов", отмечает аналитик CIBC Private Wealth Management Ребекка Бабин.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 во вторник составляет $84,75 за баррель, что на $0,04 (0,05%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,99 (1,2%) - до $84,71 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $83,97 за баррель, что на $0,08 (0,1%) ниже итогового значения предыдущей сессии. На закрытие торгов в понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $0,48 (0,6%) и составила $84,05 за баррель.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - очередное заседание ОПЕК+. Встреча министров ОПЕК+ состоится 4 ноября, и эксперты в основном ожидают, что они примут решение об увеличении добычи в следующем месяце в соответствии с принятым ранее планом - на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с).

"ОПЕК+ до сих пор отказывалась действовать решительно, несмотря на тяжелый энергетический кризис в Европе и неоднократные призывы ряда стран-импортеров, включая Индию, о наращивании добычи", - говорит аналитик ThinkMarkets Фавад Разакзада.