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01.11 $/bbl   WTI 84.05 0.48 Brent 84.71 0.99

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ТЭК 02.11.2021 09:41

Цены на нефть слабо колеблются

Цены на нефть изменяются незначительно и разнонаправленно на торгах во вторник: Brent демонстрирует слабый подъем, WTI снижается на информации о росте запасов на терминале в Кушинге (Оклахома).

Согласно данным Wood Mackenzie, ссылающейся на информацию трейдеров, запасы в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на Nymex, за период с 26 по 29 октября увеличились на 852 тыс. баррелей.

Разворот тенденции к снижению запасов в Кушинге "должен, по крайней мере, погасить панику среди инвесторов, связанную с быстрым истощением запасов", отмечает аналитик CIBC Private Wealth Management Ребекка Бабин.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 во вторник составляет $84,75 за баррель, что на $0,04 (0,05%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,99 (1,2%) - до $84,71 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $83,97 за баррель, что на $0,08 (0,1%) ниже итогового значения предыдущей сессии. На закрытие торгов в понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $0,48 (0,6%) и составила $84,05 за баррель.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - очередное заседание ОПЕК+. Встреча министров ОПЕК+ состоится 4 ноября, и эксперты в основном ожидают, что они примут решение об увеличении добычи в следующем месяце в соответствии с принятым ранее планом - на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с).

"ОПЕК+ до сих пор отказывалась действовать решительно, несмотря на тяжелый энергетический кризис в Европе и неоднократные призывы ряда стран-импортеров, включая Индию, о наращивании добычи", - говорит аналитик ThinkMarkets Фавад Разакзада.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]