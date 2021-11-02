Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 247 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника возросло до 247 млн 129 тыс. 785, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 5 тыс. 638 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 46 млн 91 тыс. 924 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 747 тыс. 33.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 285 тыс. 814. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 458 тыс. 437 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрированы 21 млн 814 тыс. 693 заболевших, из них умерли 607 тыс. 922 человека.

За время пандемии в мире было распределено более 7 млрд доз вакцины против коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 644,1. В США на 1 млн жителей скончался 2 тыс. 301 человек, в Индии - 328, Бразилии - 2 тыс. 833.