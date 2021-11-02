Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9725 RUR   0.0237 GBR   2.3206 TRY   0.178

Цена на нефть

01.11 $/bbl   WTI 84.05 0.48 Brent 84.71 0.99

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.11.2021 15:34

Только 66% американцев верят, что на выборах их голоса будут подсчитаны верно

Всего 66% американцев уверены в том, что на следующих выборах в США их голоса будут подсчитаны верно, сообщает во вторник NBC News.

Согласно опросу NBC News, число американцев, уверенных в справедливом подсчете голосов на выборах, упало на 19% по сравнению с данными за 2020 год. Также 29% заявили, что не могут быть уверены в том, что их голоса будут посчитаны честно.

Число американцев, поддерживающих Демократическую партию и верящих в справедливый подсчет, не изменилось и сохранилось на отметке в 89%, однако американцы, симпатизирующие республиканцам, разочаровались в выборах. По данным опроса, всего 41% граждан, поддерживающих республиканцев, доверяют подсчету, что на 43% меньше, чем в прошлом году.

Также немного упало число уверенных в честном подсчете независимых респондентов: среди американцев без партийных предпочтений 76% верят в справедливость подсчета, тогда как в прошлом году так считали 81%.

Только 22% граждан, поддерживающих Республиканскую партию, считают, что Джо Байден был избран президентом США законно. В этом также уверены 71% респондентов без партийных предпочтений и 93% американцев, поддерживающих демократов.

Опрос проводился 23-26 октября среди около 1 тыс. американцев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ВЫБОРЫ, ДОВЕРИЕ, ОПРОС


Похожие новости


США ожидают работы с новым правительством Ирака после его формирования - госдеп РФ не соблюдала международные обязательства на выборах - госдепартамент США США сожалеют о невозможности ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму РФ Байден заявил, что РФ "уже распространяет дезинформацию по поводу выборов" в Конгресс 2022г Иностранные государства не пытались вмешаться непосредственно в процесс проведения выборов в США 2020 года - разведка Помпео не исключил, что может стать кандидатом на пост президента США на выборах 2024 года

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]