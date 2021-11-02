Только 66% американцев верят, что на выборах их голоса будут подсчитаны верно

Всего 66% американцев уверены в том, что на следующих выборах в США их голоса будут подсчитаны верно, сообщает во вторник NBC News.

Согласно опросу NBC News, число американцев, уверенных в справедливом подсчете голосов на выборах, упало на 19% по сравнению с данными за 2020 год. Также 29% заявили, что не могут быть уверены в том, что их голоса будут посчитаны честно.

Число американцев, поддерживающих Демократическую партию и верящих в справедливый подсчет, не изменилось и сохранилось на отметке в 89%, однако американцы, симпатизирующие республиканцам, разочаровались в выборах. По данным опроса, всего 41% граждан, поддерживающих республиканцев, доверяют подсчету, что на 43% меньше, чем в прошлом году.

Также немного упало число уверенных в честном подсчете независимых респондентов: среди американцев без партийных предпочтений 76% верят в справедливость подсчета, тогда как в прошлом году так считали 81%.

Только 22% граждан, поддерживающих Республиканскую партию, считают, что Джо Байден был избран президентом США законно. В этом также уверены 71% респондентов без партийных предпочтений и 93% американцев, поддерживающих демократов.

Опрос проводился 23-26 октября среди около 1 тыс. американцев.