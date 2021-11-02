Количество мошеннических звонков якобы от имени сотрудников правоохранительных органов текущей осенью выросло в 10 раз, сообщает "Лаборатория Касперского" во вторник.
"В России осенью 2021 года по сравнению с январём-февралём в 10 раз выросло количество звонков с подозрением на мошенничество, когда злоумышленники представляются сотрудниками государственных структур и органов правопорядка, в частности МВД, полиции, Следственного комитета", - говорится в сообщении.
По словам главного эксперта "Лаборатории Касперского" Сергея Голованова, мошенники стали активно применять комбинированные схемы. "Например, пользователю звонят якобы представители банка, он им не верит и кладёт трубку. Через несколько минут с тем же человеком связывается мошенник, который представляется сотрудником государственной структуры, сообщает, что они зафиксировали звонок от преступников, и настойчиво предлагает содействовать следствию. Дальше схема довольно классическая - пользователя пытаются убедить выдать конфиденциальную информацию или перевести деньги на другой счёт", - сказал Голованов.
Мошенники часто обращаются к абонентам по имени и фамилии и говорят весьма убедительно, используют юридические термины. Представляясь сотрудниками полиции, они даже могут предлагать записать их ФИО и номер жетона, поскольку это якобы понадобится в ходе следственных действий, отмечают в "Лаборатории Касперского".
"Мошенники постоянно меняют свои тактики. Они могут пробовать одни, отказываться от них, если те окажутся неэффективными, и продолжать работать по другим", - говорит аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев, которого цитирует компания.
"Так, например, ещё год назад мы фиксировали единичные отзывы (жалобы) среди наших пользователей на звонки от вероятных мошенников, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. Сейчас же очевидно, что часть мошеннических колл-центров основательно заняла эту нишу и продолжает работать по таким скриптам", - поясняет специалист.
Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили деятельность рабочей группы по открытию коммуникаций на Южном Кавказе
Баку передал армянской стороне останки 11 погибших в Карабахе военных
В Азербайджане планируется проведение амнистии в первую годовщину победы над Арменией в войне осенью 2020 года
Газпром отказался бронировать на I квартал мощности через Украину и Польшу
Суд взыскал с ЛУКОЙЛ-Коми 3,8 млн руб. за загрязнение реки в Коми в октябре 2020г
Цены на нефть ускорили снижение перед заседанием ОПЕК+, Brent - $84,19 за баррель
России, Китая и Индии нет в списке стран, поддержавших план США и ЕС по сокращению выбросов метана на 30%
В Азербайджане рост случаев COVID-19, скончался 31 человек
Азербайджан и Беларусь намерены активизировать сотрудничество в сфере образования
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Исмаиллы
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Лица AccessBank: Ханум Мурадова, Глава Контактного Центра AccessBank-а: «Нас можно назвать «бойцами невидимого фронта»»
Число пользователей «Nar» 4G продолжает расти
Apple Pay становится доступен держателям карт Банка Республика
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии