Количество мошеннических звонков якобы от имени сотрудников правоохранительных органов текущей осенью выросло в 10 раз, сообщает "Лаборатория Касперского" во вторник.

"В России осенью 2021 года по сравнению с январём-февралём в 10 раз выросло количество звонков с подозрением на мошенничество, когда злоумышленники представляются сотрудниками государственных структур и органов правопорядка, в частности МВД, полиции, Следственного комитета", - говорится в сообщении.

По словам главного эксперта "Лаборатории Касперского" Сергея Голованова, мошенники стали активно применять комбинированные схемы. "Например, пользователю звонят якобы представители банка, он им не верит и кладёт трубку. Через несколько минут с тем же человеком связывается мошенник, который представляется сотрудником государственной структуры, сообщает, что они зафиксировали звонок от преступников, и настойчиво предлагает содействовать следствию. Дальше схема довольно классическая - пользователя пытаются убедить выдать конфиденциальную информацию или перевести деньги на другой счёт", - сказал Голованов.

Мошенники часто обращаются к абонентам по имени и фамилии и говорят весьма убедительно, используют юридические термины. Представляясь сотрудниками полиции, они даже могут предлагать записать их ФИО и номер жетона, поскольку это якобы понадобится в ходе следственных действий, отмечают в "Лаборатории Касперского".

"Мошенники постоянно меняют свои тактики. Они могут пробовать одни, отказываться от них, если те окажутся неэффективными, и продолжать работать по другим", - говорит аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев, которого цитирует компания.

"Так, например, ещё год назад мы фиксировали единичные отзывы (жалобы) среди наших пользователей на звонки от вероятных мошенников, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. Сейчас же очевидно, что часть мошеннических колл-центров основательно заняла эту нишу и продолжает работать по таким скриптам", - поясняет специалист.