Мировые лидеры договорились к 2030г решить проблему вырубки лесов

Более 100 мировых лидеров пообещали к 2030 году положить конец процессу исчезновению лесов на планете, что стало первой крупной договоренностью в рамках проходящего в Глазго саммита по климату, сообщают британские СМИ.
Среди стран, которые поддержали это решение, - Бразилия, Россия, Канада, Колумбия, США, Великобритания и Индонезия. Отмечается, что в целом на эти страны приходится около 85% леса в мире.
Договоренность включает выделение $20 млрд, часть из которых пойдет на восстановление уже пострадавших лесных территорий и борьбу с лесными пожарами.
По данным британских СМИ, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник на встрече, на которую соберутся мировые лидеры для обсуждения проблемы вырубки леса в мире, назовет достигнутую договоренность "знаковым соглашением по защите и восстановлению лесов".
"Эти важнейшие и богатейшие экосистемы - природные соборы, это легкие нашей планеты. Они чрезвычайно важны для нашего выживания", - отметит Джонсон в ходе мероприятия.
COP26 начался 31 октября в Глазго и продлится до 12 ноября. Как ожидается, в мероприятии примут участие представители почти 200 стран.
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