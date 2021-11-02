Песков: Россия выполнит обязательства по поставкам газа в Европу после 8 ноября

Обязательства нарастить поставки газа в Европу после 8 ноября Россия выполнит в полном объеме, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Россия выполняет все обязательства, выполняет четко, даже с превышением этих обязательств. И ориентировка президента России на этот счет, конечно же, остается в силе", - сказал Песков журналистам во вторник, отвечая на вопрос, по-прежнему ли намерена Россия увеличить поставки в Европу после 8 ноября.
На уточняющий вопрос, идет ли речь именно об увеличении объема поставок, Песков ответил утвердительно.
"Президент именно об этом говорил, да", - сказал пресс-секретарь главы государства.
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