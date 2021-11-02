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Регион 02.11.2021 16:36

Лидер правящей партии Грузии усомнился в способности оппозиции парализовать работу парламента

Грузинская радикальная оппозиция не имеет ресурса для создания искусственного кризиса в стране, заявил во вторник журналистам председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, комментируя решение некоторых оппозиционных депутатских фракций бойкотировать работу парламента.

"Выход из парламента и бойкот парламентской работы депутатов от оппозиции вряд ли внесет какие-то изменения в деятельности парламента", - заявил Кобахидзе.

Он напомнил, что избранные в 2020 году депутаты парламента от оппозиции в течение шести месяцев были в режиме бойкота и отказывались брать депутатские мандаты, но в апреле этого года изменили решение и вошли в парламент, подписав разработанное Евросоюзом соглашение с правящей партией "Грузинская мечта" о выходе Грузии из политического кризиса.

Накануне бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал депутатов от оппозиции сдать депутатские мандаты. На призыв Саакашвили откликнулись лишь несколько из представленных в парламенте 60 оппозиционных депутатов. Часть депутатов лишь на уровне заявлений журналистам сообщила, что переходит в режим бойкота парламентской деятельности.

Призыв Саакашвили к сдаче депутатских мандатов вызвал неоднозначную реакцию в оппозиционных партиях, представители которых считают, что, следуя логике Саакашвили, должны сдать мандаты муниципальных собраний и избранные от оппозиции в октябре этого года депутаты, а их более 500.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВЛАСТЬ, ОППОЗИЦИЯ, ПАРЛАМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]