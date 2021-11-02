Зеленский и Байден обсудили в Глазго ситуацию с безопасностью в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский переговорил с президентом США Джозефом Байденом на климатической конференции в Глазго.

"Во время разговора с президентом Байденом в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине", - написал Зеленский в своем твиттере во вторник.