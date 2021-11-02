Число ушедших на запасные аэродромы самолетов из-за тумана в Москве выросло до 70

Всего около 70 самолетов, летевших в аэропорты Московского авиаузла, ушли на запасные аэродромы из-за тумана в период с вечера понедельника по состоянию на 13.40 мск во вторник, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По состоянию на 9.30, на запасные аэродромы ушли 34 рейса, сообщал ранее представитель Росавиации: 4 из них - из "Шереметьево", 20 - из "Внуково", 10 - из "Домодедово".

Как ранее сообщалось, задержано в аэропортах Москвы более 200 рейсов во вторник. Согласно данным сервиса "Яндекс.Расписание", 180 рейсов задержаны, еще 23 - отменены.

Больше всего рейсов - 75 - задержаны в аэропорту "Внуково", ещё четыре - отменены. 63 рейса задерживаются в "Домодедово", 42 - в "Шереметьево". Также в "Домодедово" отменены шесть рейсов, в "Шереметьево" - 13.

Густой туман окутал Москву вечером в понедельник, данное явление наблюдается и во вторник.