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СНГ 02.11.2021 15:42

Путин: российские военные научились эффективно отражать атаки беспилотников

Российские военные научились эффективно отражать атаки, при которых применяются беспилотные летательные аппараты, заявил президент РФ Владимир Путин.

На совещании с руководством Минобороны и предприятий ВПК в Сочи глава государства предложил поговорить о развитии беспилотной авиации.

"Мы очень хорошо знаем, как она себя зарекомендовала в вооруженных конфликтах последних лет, насколько эффективна и насколько может быть опасна для нас, имея в виду то, что мы наблюдали в Сирии - атаки террористов с помощью беспилотных аппаратов", - сказал он.

"Мы научились отражать эти атаки и делаем это достаточно эффективно", - продолжил Путин.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ДРОНЫ, АТАКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]