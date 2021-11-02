Путин: российские военные научились эффективно отражать атаки беспилотников

Российские военные научились эффективно отражать атаки, при которых применяются беспилотные летательные аппараты, заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании с руководством Минобороны и предприятий ВПК в Сочи глава государства предложил поговорить о развитии беспилотной авиации.
"Мы очень хорошо знаем, как она себя зарекомендовала в вооруженных конфликтах последних лет, насколько эффективна и насколько может быть опасна для нас, имея в виду то, что мы наблюдали в Сирии - атаки террористов с помощью беспилотных аппаратов", - сказал он.
"Мы научились отражать эти атаки и делаем это достаточно эффективно", - продолжил Путин.
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