Баку передал армянской стороне останки 11 погибших в Карабахе военных

Азербайджан передал армянской стороне останки 11 погибших в ходе войны в Карабахе осенью 2020 года.
Процесс передачи был организован при сопровождении российских миротворцев на участке населенного пункта Красный Базар Ходжавендского района.
Ранее Следственный комитет Армении заявлял, что в ходе карабахской войны осенью 2020 года количество погибших военнослужащих и гражданских лиц составляет 3788. В ведомстве отмечали, что по состоянию на 4 октября 2021 года неизвестной остается судьба 224 военнослужащих и 22 гражданских лиц.
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