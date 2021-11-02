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Карабах 02.11.2021 15:58

Баку передал армянской стороне останки 11 погибших в Карабахе военных

Азербайджан передал армянской стороне останки 11 погибших в ходе войны в Карабахе осенью 2020 года.

Процесс передачи был организован при сопровождении российских миротворцев на участке населенного пункта Красный Базар Ходжавендского района.

Ранее Следственный комитет Армении заявлял, что в ходе карабахской войны осенью 2020 года количество погибших военнослужащих и гражданских лиц составляет 3788. В ведомстве отмечали, что по состоянию на 4 октября 2021 года неизвестной остается судьба 224 военнослужащих и 22 гражданских лиц.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]