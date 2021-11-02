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Внутренняя политика 02.11.2021 15:56

В Азербайджане планируется проведение амнистии в первую годовщину победы над Арменией в войне осенью 2020 года

В Азербайджане планируется амнистия по случаю Дня победы – 8 ноября, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Милли Меджлисе. Инициатором проведения амнистии является президент Азербайджана Ильхам Алиев. «На пленарном заседании парламента данный вопрос будет обсужден 5 ноября», - отметили в законодательном органе.

При этом 2-3 ноября соответствующий законопроект будет обсужден парламентскими комитетами.

8 ноября в Азербайджане отмечается как День победы в Отечественной войне против Армении осенью 2020 года

Р.Ахмедов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]