В Азербайджане планируется проведение амнистии в первую годовщину победы над Арменией в войне осенью 2020 года

В Азербайджане планируется амнистия по случаю Дня победы – 8 ноября, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Милли Меджлисе. Инициатором проведения амнистии является президент Азербайджана Ильхам Алиев. «На пленарном заседании парламента данный вопрос будет обсужден 5 ноября», - отметили в законодательном органе.

При этом 2-3 ноября соответствующий законопроект будет обсужден парламентскими комитетами.

8 ноября в Азербайджане отмечается как День победы в Отечественной войне против Армении осенью 2020 года

Р.Ахмедов