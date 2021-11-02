Охрана президента ЦАР открыла стрельбу по египетским миротворцам, ранила 10 человек - ООН

Сотрудники охраны центральноафриканского президента открыли огонь по невооруженным сотрудникам комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР, ранив 10 из них, сообщают во вторник франкоязычные СМИ со ссылкой на ООН.
Стрельба произошла накануне в городе Банги, недалеко от дворца президента ЦАР.
По данным ООН, миротворцы из Египта, которые не были вооружены, ехали в автобусе, когда президентская охрана открыл огонь без предварительного предупреждения.
По словам официального представителя миссии ООН Владимира Монтейро, египетские миротворцы прибыли в ЦАР в рамках периодической ротации кадров. Автобус, на котором они двигались, имел символику ООН.
В ООН назвали произошедшее "преднамеренной и неоправданной атакой".
Вместе с тем, отмечается, что, когда автобус покидал зону, где произошла стрельба, он сбил насмерть женщину. В миссии ООН принесли соболезнования семье погибшей.
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