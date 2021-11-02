Maersk ожидает сохранения проблем на рынке морских перевозок в 2022 году

Проблемы на рынках морских перевозок сохранятся, как минимум, в первом квартале следующего года, поскольку темпы роста спроса на контейнерные перевозки в мире будут расти быстрее, чем ожидалось ранее, прогнозирует датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk A/S.

Объем морских грузовых перевозок в мире увеличится на 7-9% в текущем году, что на 1 процентный пункт больше по сравнению с предыдущим прогнозом, говорится в сообщении компании.

"Наши клиенты пытаются удовлетворить активный спрос потребителей", а также справиться с увеличением объема собственных запасов, сказал главный исполнительный директор Maersk Сёрен Скоу в интервью Bloomberg TV.

"Это то, что стимулирует очень высокий спрос на перевозки в данный момент", - отметил он.

Компании по всему миру сталкиваются с проблемами в цепочках поставок, перевозчики пытаются функционировать в условиях скачка спроса на потребительские товары наряду с перебоями в работе портов из-за вспышек коронавируса. Подобная ситуация выгодна для Maersk и других компаний в отрасли в связи с ростом объема грузовых перевозок до рекордных уровней.

Между тем недостаток рабочей силы, в том числе водителей грузовиков, усугубляет ситуацию с цепочками поставок. По словам Скоу, на текущий момент около 300 судов все еще ожидают разгрузки.

Компания ожидает замедления темпов роста мирового спроса на контейнерные перевозки в следующем году - до 2-4%. При этом препятствия для торговли и рост цен, похоже, начинают влиять на настроения потребителей, отмечается в сообщении Maersk. Так, потребители в США и Европе начинают больше тратить на услуги.

Maersk во вторник также обнародовала финансовые показатели за третий квартал. В сентябре компания опубликовала предварительные данные о прибыли и улучшила прогноз на 2021 год.

Как говорится в сообщении Maersk, прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) в июле-сентябре составила $5,86 млрд по сравнению с $1,29 млрд за аналогичный период в прошлом году при прогнозе аналитиков, опрошенных Bloomberg, на уровне $4,97 млрд.

Выручка компании составила $16,6 млрд по сравнению с $9,9 млрд за аналогичный период годом ранее при прогнозе в $16,08 млрд.

Maersk подтвердила прогноз EBIT на 2021 год на уровне $18-19 млрд.

Компания также сообщила, что увеличит объем текущей программы обратного выкупа акций еще на $5 млрд в течение 2024 и 2025 годов.

Кроме того, Maersk сообщила, что приобретет германского оператора воздушных грузовых перевозок Senator International, стоимость компании в рамках сделки оценивается в $644 млн.

Акции Maersk в ходе торгов во вторник дорожают на 3,9%.