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Дальнее зарубежье 02.11.2021 16:15

Крушение грузового самолета в Южном Судане привело к гибели пять человек

При крушении грузового самолета в столице Южного Судана Джубе погибли пять человек, включая двух россиян, сообщает во вторник Associated Press.

"Пять человек, включая пилота и членов экипажа, погибли", - заявил управляющий столичным аэропортом Кур Куоль.

По его словам, погибшие - два гражданина РФ и суданцы.

Причины крушения пока не установлены, самолет принадлежал компании Optimum Aviation. Планировалось, что из Джубы он направится в город Мабан.

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Тэги: ЮЖСУДАН, РОССИЯНЕ, САМОЛЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]