Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9725 RUR   0.0237 GBR   2.3206 TRY   0.178

Цена на нефть

01.11 $/bbl   WTI 84.05 0.48 Brent 84.71 0.99

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 02.11.2021 16:35

Кишинев видит решение вопроса долга Тирасполя за газ в контексте политического урегулирования приднестровского конфликта

Председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан высказал мнение, что вопрос долга Приднестровья за российский газ может рассматриваться только в контексте политического урегулирования конфликта.

"Вопрос задолженностей левого берега Днестра должен рассматриваться в общем комплексе политики приднестровского урегулирования. Следует признать, что этот вопрос нужно обсуждать и держать на контроле, но его решение можно найти только в контексте политического урегулирования конфликта", - заявил Чебан во вторник телеканалу TV8.

"Молдовагаз" недовольна создавшейся ситуацией, обращалась в суд по поводу долга Приднестровья, образовавшегося в 2011-2020 гг. Мы выигрываем эти судебные процессы. Но тот факт, что мы не можем добиться исполнения решений суда на левом берегу (Днестра), опять отсылает к политике. Также нужно иметь в виду энергозависимость Молдавии от Кучурганской ГРЭС на левом берегу Днестра, мы не можем резко оборвать отношения. Нельзя также забывать, что "Тираспольтрансгаз" является миноритарным акционером "Молдовагаз", - сказал Чебан.

Он подтвердил, что в ходе переговоров молдавской стороны с "Газпромом" на прошлой неделе вопрос долга Приднестровского региона не поднимался. В настоящее время он составляет около $7,5 млрд.

"Мы обсуждали вопрос молдавского "исторического долга". Договорились, что вернемся к этому после проведения аудита молдавской стороной. До 1 мая 2022 года мы должны подписать протокол об урегулировании "исторического долга" и порядке его погашения. Что касается текущих платежей, то они осуществляются своевременно "Молдовагаз", - сказал Чебан.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]