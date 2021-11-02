Кишинев видит решение вопроса долга Тирасполя за газ в контексте политического урегулирования приднестровского конфликта

Председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан высказал мнение, что вопрос долга Приднестровья за российский газ может рассматриваться только в контексте политического урегулирования конфликта.
"Вопрос задолженностей левого берега Днестра должен рассматриваться в общем комплексе политики приднестровского урегулирования. Следует признать, что этот вопрос нужно обсуждать и держать на контроле, но его решение можно найти только в контексте политического урегулирования конфликта", - заявил Чебан во вторник телеканалу TV8.
"Молдовагаз" недовольна создавшейся ситуацией, обращалась в суд по поводу долга Приднестровья, образовавшегося в 2011-2020 гг. Мы выигрываем эти судебные процессы. Но тот факт, что мы не можем добиться исполнения решений суда на левом берегу (Днестра), опять отсылает к политике. Также нужно иметь в виду энергозависимость Молдавии от Кучурганской ГРЭС на левом берегу Днестра, мы не можем резко оборвать отношения. Нельзя также забывать, что "Тираспольтрансгаз" является миноритарным акционером "Молдовагаз", - сказал Чебан.
Он подтвердил, что в ходе переговоров молдавской стороны с "Газпромом" на прошлой неделе вопрос долга Приднестровского региона не поднимался. В настоящее время он составляет около $7,5 млрд.
"Мы обсуждали вопрос молдавского "исторического долга". Договорились, что вернемся к этому после проведения аудита молдавской стороной. До 1 мая 2022 года мы должны подписать протокол об урегулировании "исторического долга" и порядке его погашения. Что касается текущих платежей, то они осуществляются своевременно "Молдовагаз", - сказал Чебан.
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