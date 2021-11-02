В Азербайджане оборот электронной торговли по итогам 2021г достигнет 5,3 млрд манатов - MasterCard

В Азербайджане оборот электронной торговли путем безналичных платежей по итогам 2021 года прогнозируется на уровне 5,3 млрд манатов, заявил директор по развитию бизнеса MasterCard Хакан Татлыджи. «Если объем электронной коммерции в 2017 году составлял 600 млн манатов, то по итогам 2021 года мы ожидаем оборот в 5,3 млрд манатов, что составляет рост на 783%», - сказал Татлыджи во вторник на онлайн пресс-конференции.

Согласно другим прогнозам, предоставленным Татлыджи, в конце 2021 года число платежных карт в Азербайджане по сравнению с 2017 годом вырастет почти вдвое – до 10,4 млн единиц, внутренний оборот посредством POS-терминалов - увеличится с 2,1 млрд до 10 млрд манатов, что увеличит долю POS-терминалов в общем обороте с 15% до 30%.

Кроме того, число транзакций посредством смартфонов в Азербайджане увеличится в 2021 году более чем в 5 раз по сравнению с показателем 2017 года – до 26 млн. Также число транзакций с государственными платежами увеличится с 1,4 млн до 21 млн единиц.

Х.Насирзаде