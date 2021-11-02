Yahoo решила уйти из Китая из-за все более сложной обстановки

В американской компании Yahoo во вторник сообщили о решении прекратить работу в Китае, передает агентство Associated Press.

"В связи со все более сложной обстановкой в сфере бизнеса и законодательства в Китае, сервисы Yahoo не будут более доступны с материковой части Китая", - приводит агентство выдержки из заявления компании.

В Yahoo отметили, что "остаются привержены правам наших пользователей на свободный и открытый интернет".

Yahoo ранее уже сократила деятельность на территории Китая. Так, в 2015 году был закрыт ее офис в Пекине, в 2010-х годах прекращена работа музыкального сервиса компании в Китае.

Агентство Associated Press напоминает, что в Китае заблокирована работа многих международных соцсетей и поисковых систем, в том числе Facebook и Google.