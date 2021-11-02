Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ Бернсом, они обсудили российско-американские отношения - Совбез РФ

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил отношения России и США с главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом, сообщил пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.
"Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев встретился в Москве с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бёрнсом", - заявил Аношин.
По его словам, "стороны обсудили российско-американские отношения".
8 сентября ряд СМИ сообщал, что Патрушев и Бернс встречались в Дели для обсуждения ситуации в Афганистане.
Тогда в Кремле оставили без комментариев эти сообщения, а пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ заявил, что "Патрушев не планировал встречаться и не встречался в Дели с главой ЦРУ".
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