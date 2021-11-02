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СНГ 02.11.2021 18:45

Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ Бернсом, они обсудили российско-американские отношения - Совбез РФ

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил отношения России и США с главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом, сообщил пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

"Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев встретился в Москве с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бёрнсом", - заявил Аношин.

По его словам, "стороны обсудили российско-американские отношения".

8 сентября ряд СМИ сообщал, что Патрушев и Бернс встречались в Дели для обсуждения ситуации в Афганистане.

Тогда в Кремле оставили без комментариев эти сообщения, а пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ заявил, что "Патрушев не планировал встречаться и не встречался в Дели с главой ЦРУ".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, СОВБЕЗ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]