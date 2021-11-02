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Дальнее зарубежье 02.11.2021 18:57

Более сотни повстанцев-хуситов погибли в результате ударов международной коалиции в районе города Мариб в Йемене

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, поддерживающая власти Йемена, заявила во вторник, что 115 повстанцев-хуситов были убиты в результате авиаударов в районе стратегического йеменского города Мариб, передают западные СМИ.

"Четырнадцать военных транспортных средств были уничтожены, и более 115 повстанцев погибли в результате ударов за последние сутки примерно в 50 км к югу от Мариба", - цитируют СМИ заявление коалиции.

Хуситы со своей стороны эти сообщения не прокомментировали.

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Тэги: ЙЕМЕН, АВИАУДАР, ХУСИТЫ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]