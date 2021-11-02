Более сотни повстанцев-хуситов погибли в результате ударов международной коалиции в районе города Мариб в Йемене

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, поддерживающая власти Йемена, заявила во вторник, что 115 повстанцев-хуситов были убиты в результате авиаударов в районе стратегического йеменского города Мариб, передают западные СМИ.

"Четырнадцать военных транспортных средств были уничтожены, и более 115 повстанцев погибли в результате ударов за последние сутки примерно в 50 км к югу от Мариба", - цитируют СМИ заявление коалиции.

Хуситы со своей стороны эти сообщения не прокомментировали.