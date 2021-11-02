Китай добивается серьезных успехов в строительстве пусковых шахт ядерных ракет, полагают ученые США

Китай, по всей видимости, ведет успешное строительство на западе страны шахт для запуска ядерных ракет, сообщает во вторник издание The Hill со ссылкой на доклад непартийной некоммерческой организации "Федерация американских ученых" (FAS).

По данным специалистов, КНР, очевидно, сооружает примерно 300 таких шахт в разных районах страны. При этом FAS наблюдает "почти еженедельный прогресс" в создании таких объектов, а также сооружений, которые, "по-видимому, будут служить для поддержки предполагаемых запусков ракет".

"Это беспрецедентное наращивание ядерных вооружений для Китая. Важно, чтобы это расширение не увеличило еще больше соперничество в ядерной сфере и не привело бы к военному планированию с учетом наименее благоприятных вариантов в других странах, обладающих ядерным оружием, хотя мы опасаемся, что вероятно, такой результат и последует", - цитирует The Hill выдержки из доклада.

В частности, в документе упоминаются три объекта - в районе города Юймэнь (провинция Ганьсу), города Хами (Синьцзянь-Уйгурский автономный район) и городского округа Ордос (автономный район Внутренняя Монголия), которые, по данным коммерческой спутниковой съемки, являются шахтами для запуска ракет.

В то же время составители доклада отмечали, что до ввода в полную эксплуатацию этих объектов требуются еще годы, и также не ясно, какие именно вооружения Китай здесь разместит.

The Hill напоминает, что это не первый раз, когда FAS предостерегал о росте ядерного потенциала Китая. Так, в конце июля FAS предупреждал о возведении Китаем объекта, относящегося к этой сфере, в Хами. Еще до этого FAS утверждал, что КНР строит 120 ракетных шахт в провинции Ганьсу.

Издание поясняет, что США и ряд других стран со все возрастающим беспокойством следят за развитием ядерных вооружений Китая. Также ранее появлялась информация о возможных двух удачных испытаниях Пекином гиперзвукового оружия этим летом, причем Китай мог успешно запустить в космос орбитальное оружие, способное нести ядерную боеголовку. В свою очередь председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли в этом контексте упомянул запуск СССР в 1957 году первого искусственного спутника Земли "Спутник-1".

"Я не знаю, идет ли по существу речь о событии вроде "Спутника-1", но я думаю, к этому очень близко. Все наше внимание нужно направить на это", - отмечал Милли.