России, Китая и Индии нет в списке стран, поддержавших план США и ЕС по сокращению выбросов метана на 30%

Уже более 100 стран присоединились к инициативе США и ЕС по снижению выбросов метана на 30% к 2030 году, говорится в заявлении, распространенном Госдепом США и Европейской внешнеполитической службой.

"Сегодня Соединенные штаты, Европейский союз и их партнеры формально приняли глобальное обязательство по метану - инициативу по сокращению глобальных выбросов метана с целью ограничить рост температур 1,5 градусами по Цельсию. Подписали эту инициативу в общей сложности более 100 стран", - говорится в документе.

По данным Вашингтона и Брюсселя, эти страны представляют 70% глобальной экономики и на них приходится около половины антропогенных выбросов метана.

При этом среди подписавших документ стран нет России, Китая, Индии.

Помимо стран ЕС и США, приверженность цели по сокращению выбросов метана выразили, в частности, Канада, Япония, Армения, Грузия, Бразилия, Украина, ОАЭ, Саудовская Аравия, Индонезия, Эфиопия, Ирак, Мексика, Новая Зеландия, Вьетнам.

Накануне президент США Джо Байден выступил с речью на климатической конференции COP26 в Глазго, в ходе которой рассказал о работе над формированием коалиции во главе с США и ЕС, целью которой является снижение уровня выбросов метана как минимум на 30% к 2030 году.

"Я призываю все страны подписаться", - заявил Байден в понедельник, выступая в Глазго на конференции.

Байден назвал эту инициативу "наиболее эффективной стратегией, которая есть у нас для замедления глобального потепления в ближайшем будущем".

Метан является парниковым газом, то есть, удерживающим тепло в атмосфере, и он в этом отношении сильнее, чем углекислый. Многие эксперты напоминают, что потенциал глобального потепления из-за выбросов метана еще больше, чем из-за углекислого газа, поскольку он более эффективно нагревает атмосферу в краткосрочной перспективе, однако рассеивается из нее быстрее, чем углекислый.