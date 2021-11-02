В Пекине обвиняют США в сокрытии информации об инциденте с атомной подлодкой Connecticut в Южно-Китайском море

Вашингтон не ведет себя ответственно в связи с инцидентом 2 октября с атомной подводной лодкой ВМС США USS Connecticut в Южно-Китайском море и утаивает информацию, сообщает во вторник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.

"Мы вновь призываем США дать детальный отчет по этому инциденту", - сказал он на брифинге.

По его словам, в сложившихся обстоятельствах США демонстрируют "нехватку транспарентности и ответственности". Он подчеркнул, что Вашингтон так и не смог дать "ясное объяснение" случившегося, не предоставил данные о "конкретных координатах инцидента, о том, была ли это исключительная экономическая зона другой страны или даже территориальные воды, произошла ли ядерная утечка или был ли нанесен ущерб водной среде".

Ранее сообщалось, что атомная подлодка ВМС США USS Connecticut 2 октября столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море, в результате чего получила большие повреждения. Поврежденная подлодка 8 октября зашла базу на острове Гуам в западной части Тихого океана. Туда прибыла группа военных специалистов для осмотра повреждений, установления их источника и решения вопроса о ремонте.

Как подчеркивали ВМС США, после инцидента "подлодка находится в безопасном, стабильном состоянии", отмечалось, что ее ядерная установка не пострадала. Американские военные уточняли, что речь не идет о столкновении с другой подводной лодкой, кораблем или об агрессивных действиях другой страны.

Впоследствии ВМС США сообщили, что неустановленным объектом, с которым 2 октября в Южно-Китайском море столкнулась эта атомная подводная лодка, оказалась подводная гора.

Однако гонконгский новостной сайт iNews ранее сообщал, что атомная субмарина USS Connecticut, скорее всего, столкнулась с неизвестным китайским подводным объектом. По его данным, после инцидента спутник зафиксировал подлодку в надводном положении 3 октября примерно в 77 км от острова Юнсин, входящего в Парасельский архипелаг в Южно-Китайском море. Над островом в 1974 году был установлен контроль со стороны Китайской Народной Республики. Там располагаются китайская база для подводных лодок и военный аэродром.

Предполагается, что подлодка USS Connecticut подходила к острову для проведения разведки, отмечал iNews. Субмарины этого типа помимо ведения боевых действий также предназначены для выполнения разведывательных функций.

Отмечалось, что столкновение с подводным рельефом вряд ли могло произойти. ВМС США, которые постоянно действуют в Южно-Китайском море, хорошо его знают. Скорее всего, подлодка столкнулась с китайским искусственным подводным объектом, недавно созданным вблизи острова Юнсин для противодействия приближающимся силам противника, считает издание. Глубина моря в районе острова составляет всего около 300 метров.

Между тем, напоминает AP, Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Наньша (английское название - Спратли) в Южно-Китайском море. Китай превратил ряд рифов и атоллов в как минимум семь искусственных островов, построил взлетно-посадочные полосы и другие военные объекты. США обвиняют Пекин в том, что Китай создал на спорных островах военные базы, и это является нарушением международных законов. При этом через этот регион проходят торговые потоки с ежегодным оборотом в триллионы долларов.