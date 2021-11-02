Талибы ликвидировали четырех участников нападения на военный госпиталь в Кабуле

Четверо из шести напавших на военный госпиталь в Кабуле убиты боевиками движения "Талибан" (террористическая организация), двое задержаны, сообщил журналистам представитель движения Хекматулла Джамал.
По его словам, жертв среди гражданского населения в результате сегодняшнего нападения на госпиталь имени Сардар Мухаммад Дауд Хана было много. При этом он не сообщил конкретных цифр.
Ранее местные сетевые СМИ сообщили о гибели не менее 23 человек и порядка 50 раненых. Информационное агентство Aamaj News со ссылкой на источники сообщило о гибели 19 и ранении 43 человек. Администрация неправительственного медицинского центра Emergency в Кабуле сообщила в твиттер, что к ним поступило девять раненых в ходе теракта в военном госпитале.
Начальник пресс-центра МВД талибов Кари Саид Хости сообщил, что взрыв произошел у входа в госпиталь имени Сардар Мухаммад Дауд Хана в 10-м районе Кабула. "Спецназ исламского эмирата (правительство талибов) подошел к этому району. В результате взрыва пострадали люди, подробности о которых будут сообщены позже", - написал Хости в твиттере.
Позже талибы сообщили подробности атаки ИГИЛ (террористическая организация) на военный госпиталь в Кабуле.
Атака была сорвана в течение 15 минут, боевики ИГИЛ были убиты у входа и во дворе больницы, сообщил вечером во вторник официальный представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид.
"Боевики ИГИЛ хотели нанести удар по мирным жителям, врачам и пациентам в больнице, но прежде, чем они смогли достичь цели, они стали мишенью и были сбиты с ног силами Исламского Эмирата (так называют талибы свое правительство, - "ИФ")", - написал Муджахилд в твиттер.
"В больнице никто не пострадал, но две женщины, один ребенок и двое моджахедов были убиты возле больницы, а еще двое получили ранения", - сообщил представитель талибов.
По его словам, в ходе ликвидации нападавших талибы использовали вертолеты для выброски десанта на крышу лечебного учреждения.
Ни одна из действующих в Афганистане вооруженных групп не взяла ответственность за теракт.
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