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Дальнее зарубежье 02.11.2021 20:04

Талибы ликвидировали четырех участников нападения на военный госпиталь в Кабуле

Четверо из шести напавших на военный госпиталь в Кабуле убиты боевиками движения "Талибан" (террористическая организация), двое задержаны, сообщил журналистам представитель движения Хекматулла Джамал.

По его словам, жертв среди гражданского населения в результате сегодняшнего нападения на госпиталь имени Сардар Мухаммад Дауд Хана было много. При этом он не сообщил конкретных цифр.

Ранее местные сетевые СМИ сообщили о гибели не менее 23 человек и порядка 50 раненых. Информационное агентство Aamaj News со ссылкой на источники сообщило о гибели 19 и ранении 43 человек. Администрация неправительственного медицинского центра Emergency в Кабуле сообщила в твиттер, что к ним поступило девять раненых в ходе теракта в военном госпитале.

Начальник пресс-центра МВД талибов Кари Саид Хости сообщил, что взрыв произошел у входа в госпиталь имени Сардар Мухаммад Дауд Хана в 10-м районе Кабула. "Спецназ исламского эмирата (правительство талибов) подошел к этому району. В результате взрыва пострадали люди, подробности о которых будут сообщены позже", - написал Хости в твиттере.

Позже талибы сообщили подробности атаки ИГИЛ (террористическая организация) на военный госпиталь в Кабуле.

Атака была сорвана в течение 15 минут, боевики ИГИЛ были убиты у входа и во дворе больницы, сообщил вечером во вторник официальный представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид.

"Боевики ИГИЛ хотели нанести удар по мирным жителям, врачам и пациентам в больнице, но прежде, чем они смогли достичь цели, они стали мишенью и были сбиты с ног силами Исламского Эмирата (так называют талибы свое правительство, - "ИФ")", - написал Муджахилд в твиттер.

"В больнице никто не пострадал, но две женщины, один ребенок и двое моджахедов были убиты возле больницы, а еще двое получили ранения", - сообщил представитель талибов.

По его словам, в ходе ликвидации нападавших талибы использовали вертолеты для выброски десанта на крышу лечебного учреждения.

Ни одна из действующих в Афганистане вооруженных групп не взяла ответственность за теракт.

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Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, ГОСПИТАЛЬ, НАПАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]