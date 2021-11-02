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Дальнее зарубежье 02.11.2021 23:45

В Эфиопии объявлен режим ЧП из-за ситуации на севере страны

Правительство Эфиопии во вторник объявило режим чрезвычайного положения на территории страны из-за ситуации в регионе Тыграй, сообщает межарабский телеканал "Аль-Джазира".

По данным телеканала, который ссылается на эфиопскую прессу, эта мера связана с ситуацией вокруг городов Дессийе и Комбольча в регионе Амхара севернее столицы страны Аддис-Абебы ближе к границе с Тыграем.

В частности, власти Аддис-Абебы заявили жителям города о необходимости зарегистрировать в последующие два дня находящееся в их распоряжении оружие, а также быть готовыми к защите столицы страны.

Города Дессийе и Комбольча расположены в регионе Амхара примерно в 400 км севернее Аддис-Абебы, вокруг них продолжается противостояние между эфиопской армией и силами Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ).

Народный фронт освобождения Тыграя, имевший правящие позиции в Эфиопии с 1991 по 2018 год, ушел в оппозицию после прихода к власти нынешнего премьер-министра. НФОТ потребовал от федеральных властей не вмешиваться в дела региона и в сентябре 2020 года провел выборы в местные органы власти. Правительство Эфиопии объявило их незаконными. С ноября 2020 года в регионе разгорелся конфликт. Многие члены НФОТ затем присоединились к новой военной структуре - "Силам обороны Тыграя".

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Тэги: ЭФИОПИЯ, ЧП, ОБЪЯВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]