Eni приобретет 20% в проекте парка ветряных установок Dogger Bank C

Итальянская нефтегазовая компания Eni SpA заключила соглашение с норвежской Equinor и британской SSE Renewables о приобретении 20% в проекте парка ветряных установок Dogger Bank C, говорится в сообщении Eni.
Dogger Bank C - третья фаза проекта крупнейшего в мире парка ветряных установок в Северном море. Мощность каждой фазы составляет 1,2 ГВт. Выработка энергии будет происходить последовательно, первая фаза начнет работу в 2023 году, две последующие - в 2024 и 2025 году соответственно.
Парк Dogger Bank будет вырабатывать достаточное количество возобновляемой электроэнергии, чтобы удовлетворить 5% спроса в Великобритании, что эквивалентно 6 млн домов.
Закрытие сделки по финансированию проекта ожидается в первом квартале 2022 года.
После завершения сделки на долю SSE Renewables будет приходиться 40% во всех трех фазах проекта, на долю Equinor - также 40%, на долю Eni - 20%.
"С помощью этой значимой сделки мы продолжаем ускорение реализации нашей стратегии роста в сфере возобновляемой энергетики, а также расширение присутствия на рынке ветровой энергии в Северной Европе, одном из наиболее многообещающих и стабильных рынков в мире", - сказал главный исполнительный директор Eni Клаудио Дескальци.
Eni в текущем году приняла решение об объединении подразделения возобновляемой энергетики и розничного сегмента. Присоединение к проекту Dogger Bank C позволит компании быстрее приблизиться к целям в сфере производства энергии из возобновляемых источников.
Акции Eni в ходе торгов в Милане во вторник дешевеют на 1,4%.
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