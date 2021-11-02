Цены на нефть ускорили снижение перед заседанием ОПЕК+, Brent - $84,19 за баррель

Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение в ходе торгов во вторник в преддверии ежемесячного заседания ОПЕК+.
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:56 во вторник составляет $84,19 за баррель, что на $0,52 (0,61%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $83,10 за баррель, что на $0,95 (1,13%) ниже итогового значения предыдущей сессии.
Заседание ОПЕК+ пройдет в четверг. Участники неформальной организации ранее договорились постепенно снимать ограничения на уровень добычи нефти, введенные в начале пандемии COVID-19 из-за замедления экономической активности в мире. Каждый месяц страны ОПЕК+ увеличивают добычу на 400 тыс. баррелей в сутки.
"Несмотря на растущее давление со стороны основных стран-потребителей нефти, таких как Индия и Япония, которые вслед за США призывают к увеличению добычи более быстрыми темпами, страны ОПЕК+ до сих пор не дали понять рынку, что они намерены пойти у них на поводу", - написал аналитик Commerzbank Карстен Фритч.
И все же эксперты сохраняют позитивные прогнозы относительно цен на нефть.
"Динамика WTI продолжит меняться в повышательном тренде", - считает старший аналитик глобальных рынков в Wells Fargo Investment Institute Самир Самана.
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