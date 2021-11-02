Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о возможных "серьезных общественных ограничениях для не привитых граждан" ФРГ, сообщает во вторник телеканал N-tv.

Соответствующее заявление, по данным телеканала, она сделала на заседании президиума партии Христианско-демократический союз. Меркель еще на климатическом саммите в Глазго заявила, что сильно обеспокоена ростом числа новых случаев заражения коронавирусом.

По данным телеканала, не исключено, например, что для не привитых граждан будут введены ежедневные тесты на работе.

По данным института Роберта Коха, за последнюю неделю было выявлено в среднем 153,7 новых случаев заболевания на 100 тыс. человек. Всего, по данным института, на 2 ноября 2021 года в Германии зарегистрировано 4,6 млн заболевших. 95 тысяч 833 человека с коронавирусом за время пандемии скончались.

Как ожидается, в ближайший четверг региональные министры здравоохранения будут обсуждать ситуацию на общем совещании.