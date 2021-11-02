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СНГ 02.11.2021 20:41

Министр обороны Украины подал в отставку

Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную Раду Украины", - написал Мельничук на телеграмм-канале во вторник.

Таран занимал должность министра обороны с 4 марта 2020 года.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что у Андрея Тарана "есть жалобы на состояние здоровья", в связи с чем министерство может возглавить другой человек.

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Тэги: УКРАИНА, МИНОБОРОНЫ, МИНИСТР, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]