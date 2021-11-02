Министр обороны Украины подал в отставку

Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную Раду Украины", - написал Мельничук на телеграмм-канале во вторник.

Таран занимал должность министра обороны с 4 марта 2020 года.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что у Андрея Тарана "есть жалобы на состояние здоровья", в связи с чем министерство может возглавить другой человек.