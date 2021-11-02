США лишают Эфиопию привилегированного торгового статуса в связи с нарушением прав человека

Американский президент Джо Байден в письме к Конгрессу объявил о решении лишить Эфиопию особого статуса, упрощавшего этой стране ведение торговли с США, из-за "грубых нарушений" прав человека, сообщает во вторник агентство Associated Press (AP).
По версии американской администрации, Эфиопия уже почти год не способна положить конец конфликту в регионе Тыграй. В результате Эфиопия не смогла соответствовать требованиям, которые предъявляются к обладателям привилегированного статуса по закону "Об обеспечении роста и возможностей" (African Growth and Opportunity Act, AGOA), отмечает AP.
AP уточняет, что за этим шагом могут последовать санкции Вашингтона против Эфиопии.
Впоследствии Белый дом распространил документ об исключении Эфиопии из списка стран, к которым применялись положения AGOA. Кроме этого, подобных преференций лишены Гвинее и Мали. В частности, Вашингтон обвинил Мали в отсутствии "непрерывного прогресса в направлении установления и защиты власти закона, политического плюрализма и признанных на международной арене прав работников, а также в отсутствии реакции на серьезнейшие нарушения признанных на международном уровне прав человека".
Согласно документу, Эфиопия, Гвинея и Мали перестанут быть бенефициарами AGOA с 1 января 2022 года.
В ответ власти Эфиопии подвергли критике этот шаг США.
"Мы крайне разочарованы угрозой исключения из AGOA, которая сейчас рассматривается администрацией США", - приводят западные СМИ выдержки из заявления эфиопского министерства торговли.
Ранее во вторник правительство Эфиопии объявило режим ЧП на территории страны из-за ситуации в регионе Тыграй. По данным телеканала "Аль-Арабийя", эта мера связана с ситуацией вокруг городов Дессийе и Комбольча: вокруг них продолжается противостояние между эфиопской армией и силами Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ).
Между тем, ранее США выражали беспокойство в связи с тем, что в Мали могут быть размещены российские наемники. "Их (наемников - ИФ) присутствие может стать ударом по миру и безопасности в регионе и в африканском регионе Сахель", - говорится в заявлении представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд.
В последние месяцы руководители западных стран выражают опасения в связи с сообщениями, согласно которым власти Мали могут договориться о размещении на своей территории наемников из ЧВК "Вагнер". Тем не менее, в начале октября французские военные заявляли, что не видят признаков присутствия российских частных военных компаний в Мали.
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