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Регион 02.11.2021 21:55

Иран после кибератаки восстановил систему распределения топлива

В городах Ирана во вторник полностью восстановлено функционирование системы распределения топлива - спустя неделю после того, как кибератаки на иранские государственные сети парализовали работу АЗС в разных частях страны, сообщают западные СМИ со ссылкой на местные власти.

"4,3 тыс. автозаправочных станций страны вновь подключены к центральной системе распределения топлива", - приводят СМИ слова представителя Иранской национальной компании по сбыту нефтепродуктов Фатеме Кахи.

"С настоящего момента все АЗС смогут снабжать субсидируемым топливом клиентов, которые используют электронные карты", - добавила Кахи.

На прошлой неделе сообщалось о кибератаках на иранские государственные сети распределения топлива, на которые из-за распространения на них субсидий вынуждены полагаться многие иранцы из-за экономических проблем в стране. Это парализовало работу АЗС в разных частях Ирана.

Факт кибератаки подтвердил Высший совет национальной безопасности Ирана. Иранский президент Ибрахим Раиси заявлял, что целью кибератаки был создание беспорядков в стране.

Позднее глава Организации гражданской обороны Ирана Голамреза Джалили, курирующий сферу кибербезопасности страны, обвинил в осуществлении кибератаки США и Израиль.

Иран ранее уже неоднократно подвергался кибератакам. В 2019 году на фоне роста цен на топливо более чем в 100 городах Ирана прошли массовые акции протеста.

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Тэги: ИРАН, ТОПЛИВО, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]