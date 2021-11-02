Иран после кибератаки восстановил систему распределения топлива

В городах Ирана во вторник полностью восстановлено функционирование системы распределения топлива - спустя неделю после того, как кибератаки на иранские государственные сети парализовали работу АЗС в разных частях страны, сообщают западные СМИ со ссылкой на местные власти.
"4,3 тыс. автозаправочных станций страны вновь подключены к центральной системе распределения топлива", - приводят СМИ слова представителя Иранской национальной компании по сбыту нефтепродуктов Фатеме Кахи.
"С настоящего момента все АЗС смогут снабжать субсидируемым топливом клиентов, которые используют электронные карты", - добавила Кахи.
На прошлой неделе сообщалось о кибератаках на иранские государственные сети распределения топлива, на которые из-за распространения на них субсидий вынуждены полагаться многие иранцы из-за экономических проблем в стране. Это парализовало работу АЗС в разных частях Ирана.
Факт кибератаки подтвердил Высший совет национальной безопасности Ирана. Иранский президент Ибрахим Раиси заявлял, что целью кибератаки был создание беспорядков в стране.
Позднее глава Организации гражданской обороны Ирана Голамреза Джалили, курирующий сферу кибербезопасности страны, обвинил в осуществлении кибератаки США и Израиль.
Иран ранее уже неоднократно подвергался кибератакам. В 2019 году на фоне роста цен на топливо более чем в 100 городах Ирана прошли массовые акции протеста.
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