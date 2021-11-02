В Афганистане запретили иностранную валюту при расчетах внутри страны

Афганские власти запретили использование иностранной валюты для расчетов внутри страны.
"Экономическая ситуация в стране и национальные интересы требуют того, чтобы при расчетах все афганцы использовали национальную валюту - афгани", - приводят афганские СМИ выдержки из заявления представителя правительства Афганистана Забиуллы Муджахида.
По его словам, "Исламский эмират проинструктировал всех граждан, владельцев магазинов, торговцев и бизнесменов использовать впредь для расчетов афгани и категорически воздерживаться от использования иностранной валюты".
Муджахид отметил, что нарушители подвергнутся наказанию.
До нынешних пор в Афганистане для расчетов широко использовались доллары США, а регионах на границе с Пакистаном - пакистанские рупии.
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