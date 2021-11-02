Байден видит вину России и ОПЕК в высоких ценах на нефть

Президент США Джо Байден заявил, что установившиеся высокие цены на углеводороды - вина России и ОПЕК.
"В том, что касается цен на нефть и газ, то пока что это происходит из-за отказа России и ОПЕК добывать больше нефти", - сказал он на пресс-конференции в Глазго.
При этом Байден отметил, что ждет развития событий. "Посмотрим, что будет происходить с этим, причем мы увидим это скорее рано, чем поздно".
Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили деятельность рабочей группы по открытию коммуникаций на Южном Кавказе
Баку передал армянской стороне останки 11 погибших в Карабахе военных
В Азербайджане планируется проведение амнистии в первую годовщину победы над Арменией в войне осенью 2020 года
России, Китая и Индии нет в списке стран, поддержавших план США и ЕС по сокращению выбросов метана на 30%
В Азербайджане рост случаев COVID-19, скончался 31 человек
Азербайджан и Беларусь намерены активизировать сотрудничество в сфере образования
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Исмаиллы
В Эфиопии объявлен режим ЧП из-за ситуации на севере страны
В Афганистане запретили иностранную валюту при расчетах внутри страны
США располагают 12 типами ядерных боеголовок на вооружении стратегических и тактических сил - NNSA
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Лица AccessBank: Ханум Мурадова, Глава Контактного Центра AccessBank-а: «Нас можно назвать «бойцами невидимого фронта»»
Число пользователей «Nar» 4G продолжает расти
Apple Pay становится доступен держателям карт Банка Республика
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии