Байден видит вину России и ОПЕК в высоких ценах на нефть

Президент США Джо Байден заявил, что установившиеся высокие цены на углеводороды - вина России и ОПЕК.

"В том, что касается цен на нефть и газ, то пока что это происходит из-за отказа России и ОПЕК добывать больше нефти", - сказал он на пресс-конференции в Глазго.

При этом Байден отметил, что ждет развития событий. "Посмотрим, что будет происходить с этим, причем мы увидим это скорее рано, чем поздно".