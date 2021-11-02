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ТЭК 02.11.2021 23:59

Байден видит вину России и ОПЕК в высоких ценах на нефть

Президент США Джо Байден заявил, что установившиеся высокие цены на углеводороды - вина России и ОПЕК.

"В том, что касается цен на нефть и газ, то пока что это происходит из-за отказа России и ОПЕК добывать больше нефти", - сказал он на пресс-конференции в Глазго.

При этом Байден отметил, что ждет развития событий. "Посмотрим, что будет происходить с этим, причем мы увидим это скорее рано, чем поздно".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, БАЙДЕН, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]