Аудит Молдовагаза займет 4-5 месяцев, долг перед Газпромом будет погашаться после - вице-премьер Молдовы

Долг "Молдовагаза" перед российским "Газпромом" будет погашен или реструктуризирован после аудита молдавской компании, результаты которого могут быть получены через 4-5 месяцев, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну.

"Я не хочу спекулировать по поводу долга и размеров этого долга. В ходе переговоров назывались самые разные цифры, в СМИ также приводили разную сумму долга. Чаще всего, представители "Газпрома" называли сумму в $720 млн, с учетом пени. Но мы не обсуждали сумму долга, так как есть разные мнения. В этом долге есть суммы еще с 1994 года, включены там какие-то расходы. Поэтому мы решили провести аудит, выяснить, как формировался этот долг. Мы рады, что "Газпром" согласился с этим предложением. (...) Заметьте, в протоколе не называется никакая сумма, она будет установлена в ходе аудита", - сказал Спыну во вторник вечером на телеканале Мoldova 1.

Он сообщил, что аудит будет проводить международная компания, которую отберет правительство Молдовы. Ответственными за этот процесс являются министерство инфраструктуры и регионального развития и агентство государственной собственности.

"Мы должны торопиться, у нас нет много времени. За 4-5 месяцев мы должны получить результаты аудита. После этого будем решать - есть возможность погасить долг в течение пяти лет или же будем вести переговоры с "Газпромом" о реструктуризации долга", - отметил вице-премьер.

При этом он исключил возможность перевода задолженности в государственный долг Молдовы. "Так вопрос не ставится, правительство на это не пойдет. Это коммерческий долг, который должен быть урегулирован между двумя компаниями -"Молдовагаз" и "Газпром", - подчеркнул Спыну.

Отвечая на вопрос журналиста о долге Приднестровского региона, который составляет около $7,5 млрд, Спыну сказал, что этот вопрос не был предметом переговоров с "Газпромом".

"Эта проблема косвенно затрагивалась. Мы заявили, что отвечаем только за долги правого берега. И к этому больше не возвращались", - сказал вице-премьер.

Как сообщалось, с 1 ноября вступил в силу пятилетний договор на поставку газа Молдавии, подписанный 29 октября в Санкт-Петербурге. Прежний контракт истек 30 сентября.