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Дальнее зарубежье 03.11.2021 10:34

Китай заявил протест США в связи с лишением лицензии на деятельность американской дочерней структуры китайской China Telecom

Китай заявил решительный протест в связи с решением Федеральной комиссии по связи (FCC) США об отзыве лицензии на работу в стране крупнейшей дочерней компании китайского оператора связи China Telecom Corp.

"В последние годы Соединенные Штаты неоднократно вводили санкции против китайских компаний по соображениям национальной безопасности, полностью игнорируя факты", - говорится в заявлении министерства промышленности и информатизации КНР.

В нем отмечается: "Это является примером необоснованного подавления китайских предприятий путем злоупотребления государственной властью и серьезного нарушения международных экономических и торговых правил".

Решение США означает, что China Telecom Americas должна прекратить предоставление услуг в Соединенных Штатах в течение 60 дней.

В мае 2019 года FCC единогласно проголосовала за то, чтобы отказать другой государственной китайской телекоммуникационной компании China Mobile в праве предоставлять услуги в США.

Как сообщалось, FCC обосновала свое решение об отзыве лицензии соображениями государственной безопасности, а также тем, что китайская компания "используется, контролируется и находится под влиянием правительства КНР".

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Тэги: КИТАЙ, США, РЕШЕНИЕ, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]