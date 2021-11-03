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Финансы 03.11.2021 10:16

ZTP планирует 4-5 ноября размещение допэмиссии акций на 18 млн манатов

ОАО «Технологический парк Zayam» (ZTP) проведет 4-5 ноября аукционы по размещению допэмиссии акций на 18 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» на Бакинской фондовой бирже.

При этом 4 ноября размещение акций будет осуществляться среди инвесторов, имеющих приоритетное право на покупку акций, 5 ноября – среди прочих инвесторов.

Акции из допэмиссии включены в листинг на БФБ.

Уставный капитал общества на конец 2020 года равен 305,246 тыс. манатов. В результате размещения допэмиссии УК увеличится до 18 млн 305,246 тыс. манатов.

Как сообщалось ранее, ZTP средства, привлеченные от размещения допэмиссий акций, направит, в основном, на погашение долгов. Объем долгов оценивается в 17 млн 876,442 тыс. манатов. Оставшаяся сумма будет направлена на текущую деятельность компании.

ОАО «Технологический парк Zayam» действует в городе Шамкир, занимается производством металлических конструкций, оборудования для сектора АПК и др. продукции. Активы общества на конец 2020 года оцениваются в 17,2 млн манатов.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОМПАНИЯ, КАПИТАЛ, ПОВЫШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]