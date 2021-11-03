ZTP планирует 4-5 ноября размещение допэмиссии акций на 18 млн манатов

ОАО «Технологический парк Zayam» (ZTP) проведет 4-5 ноября аукционы по размещению допэмиссии акций на 18 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» на Бакинской фондовой бирже.

При этом 4 ноября размещение акций будет осуществляться среди инвесторов, имеющих приоритетное право на покупку акций, 5 ноября – среди прочих инвесторов.

Акции из допэмиссии включены в листинг на БФБ.

Уставный капитал общества на конец 2020 года равен 305,246 тыс. манатов. В результате размещения допэмиссии УК увеличится до 18 млн 305,246 тыс. манатов.

Как сообщалось ранее, ZTP средства, привлеченные от размещения допэмиссий акций, направит, в основном, на погашение долгов. Объем долгов оценивается в 17 млн 876,442 тыс. манатов. Оставшаяся сумма будет направлена на текущую деятельность компании.

ОАО «Технологический парк Zayam» действует в городе Шамкир, занимается производством металлических конструкций, оборудования для сектора АПК и др. продукции. Активы общества на конец 2020 года оцениваются в 17,2 млн манатов.

Р.Ахмедов