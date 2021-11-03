Азербайджан будет представлен на международной туристической выставке в Катаре

Азербайджанские компании примут участие на международной туристической выставке «Qatar Travel Mart (QTM)» в Дохе, которая пройдет 16-18 ноября 2021 года.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджана», согласно данным сайтаwww.tender.gov.az, Госагентство по туризму (ГАТ) привлекло ООО «Azexpomontage» для установки «под ключ» выставочного стенда на выставке в Катаре.
С Azexpomontage заключен соответствующий контракт на сумму 116,501 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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