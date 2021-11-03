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Туризм 03.11.2021 10:32

Азербайджан будет представлен на международной туристической выставке в Катаре

Азербайджанские компании примут участие на международной туристической выставке «Qatar Travel Mart (QTM)» в Дохе, которая пройдет 16-18 ноября 2021 года.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджана», согласно данным сайтаwww.tender.gov.az, Госагентство по туризму (ГАТ) привлекло ООО «Azexpomontage» для установки «под ключ» выставочного стенда на выставке в Катаре.

С Azexpomontage заключен соответствующий контракт на сумму 116,501 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГАТ, КАТАР, ВЫСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]