KOBIA направит около 856 тыс. манатов на оказание консультаций по созданию новых субъектов предпринимательства в 9 районах

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана подписало три контракта на общую сумму 855,823 тыс. манатов по оказанию консультаций и проведению тренингов с целью учреждению новых субъектов предпринимательства и поощрению предпринимательства и самозанятости в регионах страны.

Согласно материалам www.tender.gov.az, С ООО «Qafqaz Consulting» подписан контракт на оказание таких услуг в Шекинском, Гахском и Загатальском районах. Сумма контракта – 284,768 тыс. манатов.

С ООО «Agriculture management and Investment Company» подписан контракт на сумму 291,1 тыс. манатов на оказание услуг в Губинском, Гусарском и Хачмазском районах.

С ООО «360MARCOM» - на оказание услуг в Лянкаранском, Астаринском и Лерикском районах. Сумма контракта – 279,955 тыс. манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства. Согласно указу, при министерстве экономики Азербайджана создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. В функции агентства входит оказание поддержки развитию МСП в Азербайджане, оказанию субъектам МСП различные услуги.

Б.Рустамбеков