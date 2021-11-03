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Здравоохранение 03.11.2021 11:09

Ученые нашли антитело, которое может противостоять разным коронавирусным инфекциям

Ученые Университета Дьюка и Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле (UNC, США) выявили и протестировали антитело, которое ограничивает тяжесть инфекций, вызванных различными коронавирусами, в том числе вызывающим COVID-19, говорится в сообщении UNC.

"Это антитело обладает потенциалом для лечения нынешней эпидемии, оно также может пригодиться для будущих вспышек, если или когда другие коронавирусы перейдут от своих естественных хозяев-животных к людям", - отмечает соавтор исследования доктор Бартон Хейнс.

Ученые выделили антитело, проанализировав кровь пациента, который был заражен оригинальным вирусом SARS-CoV-1, вызвавшим вспышку атипичной пневмонии в начале 2000-х годов, и от больного COVID-19.

Из 1700 антител, полученных от двух человек, исследователи обнаружили 50 антител, которые обладали способностью связываться как с вирусом SARS-CoV-1, так и с SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19.

Дальнейший анализ показал, что одно из этих перекрестно связывающих антител было особенно мощным - оно могло связываться со множеством коронавирусов животных в дополнение к двум патогенам, инфицирующим человека.

"Это антитело связывается с коронавирусом в месте, которое сохраняется при многочисленных мутациях и вариациях, в результате он может нейтрализовать широкий спектр коронавирусов", - отмечает Хейнс.

После выделения антитела исследователи протестировали его на мышах, чтобы определить, может ли оно эффективно блокировать или минимизировать возникающие инфекции.

В результате выяснилось, что оно делало и то, и другое. При введении до заражения антитело защищало мышей от развития атипичной пневмонии, COVID-19 и его вариантов, в том числе "дельты", и многих коронавирусов животных, которые потенциально могут вызвать пандемии у людей.

При введении после инфицирования антитело уменьшало тяжелые симптомы в легких по сравнению с животными, которых не лечили антителом.

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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, АНТИТЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]