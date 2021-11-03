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Бизнес и законодательство 03.11.2021 11:18

KOBIA проведет исследования внутреннего рынка по 7 направлениям

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана выбрало компании для проведения исследований внутреннего рынка по семи направлениям.

С этой целью агентство подписало 5 контрактов на общую сумму 112,536 тыс. манатов.

Согласно материалам www.tender.gov.az, с ООО «Agriculture management and Investment Company» подписан контракт по оказанию услуг по изучению внутреннего рынка «Потребления кофе (через пункты кофейн) и сопутствующей продукции». Сумма контракта – 16,5 тыс. манатов.

С ООО «Princeps Legem» подписан контракт на сумму 15,399 тыс. манатов по оказанию услуг по изучению внутреннего рынка на предмет производства мыла.

С ООО «Geo-Su Group» подписан контракт по оказанию услуг по изучению внутреннего рынка на предмет производства газированной и питьевой воды. Сумма контракта – 15,222 тыс. манатов.

С ООО «Qafqaz Consulting» контракт предусматривает оказание услуг по изучению внутреннего рынка на предмет производства лимонадов. Сумма контракта – 15,009 тыс. манатов.

С ООО «60MARCOM» подписан контракт по оказанию услуг по изучению внутреннего рынка на предмет создания предприятия по переработке безволоконных семян хлопка; производства из стеблей хлопка полуфабрикатных панелей для мебельной промышленности; создания предприятия по производству растительных масел из семян хлопка, из подсолнуха и кукурузы. Сумма контракта – 50,406 тыс. манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства. Согласно указу, при министерстве экономики Азербайджана создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. В функции агентства входит оказание поддержки развитию МСП в Азербайджане, оказанию субъектам МСП различные услуги.

Б.Рустамбеков

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Тэги: KOBIA, РЫНКИ, ИССЛЕДОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]