Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич начинает трехдневный визит в Украину

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич 3-5 ноября совершит официальный визит на Украину, сообщает в среду украинский МИД.

Отмечается, что генсек СЕ прибудет в Киев по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Дмитрий Кулеба и Мария Пейчинович-Бурич проведут переговоры по реализации резолюций Совета Европы, защите прав человека на временно оккупированных территориях Украины и другим актуальным темам взаимодействия Украины и Совета Европы", - говорится в сообщении.

4 ноября глава украинского МИД и генсек СЕ проведут совместную пресс-конференцию.