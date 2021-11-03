Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич начинает трехдневный визит в Украину

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич 3-5 ноября совершит официальный визит на Украину, сообщает в среду украинский МИД.
Отмечается, что генсек СЕ прибудет в Киев по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
"Дмитрий Кулеба и Мария Пейчинович-Бурич проведут переговоры по реализации резолюций Совета Европы, защите прав человека на временно оккупированных территориях Украины и другим актуальным темам взаимодействия Украины и Совета Европы", - говорится в сообщении.
4 ноября глава украинского МИД и генсек СЕ проведут совместную пресс-конференцию.
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