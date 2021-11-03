Противники вакцинации перекрывают улицы в центре Киева

Участники акции протеста против вакцинации от коронавируса, которая проходит в среду в центре Киева, перекрывают движение автотранспорта на улице Грушевского, а также на нескольких других центральных улицах столицы вблизи правительственного квартала.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на акцию собрались несколько сотен человек, все они - без защитных масок. Протестующие требуют отмены карантинных ограничений, в частности, возвращения школьников на очное обучение в школы, а также выступают против обязательной вакцинации от коронавируса.

Участники акции начали собираться возле здания парламента Украины в 8 часов утра, протестующие продолжают прибывать.

После перекрытия движения транспорта организаторы протеста планируют провести вече под зданием Верховной Рады.

В свою очередь правоохранители пытаются уговорить протестующих разблокировать движение хотя бы для общественного транспорта.