Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9691 RUR   0.0237 GBR   2.3174 TRY   0.1769

Цена на нефть

02.11 $/bbl   WTI 83.91 -0.14 Brent 84.72 0.01

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 03.11.2021 11:43

Противники вакцинации перекрывают улицы в центре Киева

Участники акции протеста против вакцинации от коронавируса, которая проходит в среду в центре Киева, перекрывают движение автотранспорта на улице Грушевского, а также на нескольких других центральных улицах столицы вблизи правительственного квартала.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на акцию собрались несколько сотен человек, все они - без защитных масок. Протестующие требуют отмены карантинных ограничений, в частности, возвращения школьников на очное обучение в школы, а также выступают против обязательной вакцинации от коронавируса.

Участники акции начали собираться возле здания парламента Украины в 8 часов утра, протестующие продолжают прибывать.

После перекрытия движения транспорта организаторы протеста планируют провести вече под зданием Верховной Рады.

В свою очередь правоохранители пытаются уговорить протестующих разблокировать движение хотя бы для общественного транспорта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]