Акт об амнистии в Азербайджане охватит свыше 16 тыс. человек, на свободу выйдут более 3 тыс. заключенных

Акт об амнистии в Азербайджане в связи с Днем победы – 8 ноября – охватит свыше 16 тыс. человек, при этом на свободу выйдут свыше 3 тыс. заключенных.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» информированный источник, 5 ноября проект Акта об амнистии, предложенного президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, будет рассмотрен на пленарном заседании парламента.

Предполагается, что амнистия охватит свыше 16 тыс. человек. При этом на основании амнистии на свободу выйдут свыше 3 тыс. заключенных. Кроме этого, будет сокращен срок заключения еще до 3 тыс. заключенных.

Помимо этого, под амнистию подпадут лица, привлеченные к общественным и исправительным работам, к выплатам различных штрафов и совершивших прочие нетяжелые нарушения.

Р.Ахмедов