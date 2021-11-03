Акт об амнистии в Азербайджане охватит свыше 16 тыс. человек, на свободу выйдут более 3 тыс. заключенных

Акт об амнистии в Азербайджане в связи с Днем победы – 8 ноября – охватит свыше 16 тыс. человек, при этом на свободу выйдут свыше 3 тыс. заключенных.
Как сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» информированный источник, 5 ноября проект Акта об амнистии, предложенного президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, будет рассмотрен на пленарном заседании парламента.
Предполагается, что амнистия охватит свыше 16 тыс. человек. При этом на основании амнистии на свободу выйдут свыше 3 тыс. заключенных. Кроме этого, будет сокращен срок заключения еще до 3 тыс. заключенных.
Помимо этого, под амнистию подпадут лица, привлеченные к общественным и исправительным работам, к выплатам различных штрафов и совершивших прочие нетяжелые нарушения.
Р.Ахмедов
Президент Алиев провел переговоры с членом Президиума БиГ
Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили деятельность рабочей группы по открытию коммуникаций на Южном Кавказе
Баку передал армянской стороне останки 11 погибших в Карабахе военных
Акционеры румынской Romgaz 9 декабря рассмотрят сделку по покупке доли Exxon в черноморском проекте Neptun Deep
Дополнительные поступления в госбюджет Азербайджана от поправок в Налоговом кодексе в 2022г превысят 65 млн манатов
KOBIA проведет исследования внутреннего рынка по 7 направлениям
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Исмаиллы
В РФ выявлено более 40,4 тыс. новых случаев COVID-19, максимальные за пандемию 1 тыс. 189 умерших за сутки - оперштаб
На востоке Афганистана прогремел взрыв, имеются жертвы
Бывший полицейский стал вторым в истории темнокожим мэром Нью-Йорка
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Лица AccessBank: Ханум Мурадова, Глава Контактного Центра AccessBank-а: «Нас можно назвать «бойцами невидимого фронта»»
Число пользователей «Nar» 4G продолжает расти
Apple Pay становится доступен держателям карт Банка Республика
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии