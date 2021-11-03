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Дальнее зарубежье 03.11.2021 12:01

Бывший полицейский стал вторым в истории темнокожим мэром Нью-Йорка

Бывший сотрудник полиции Эрик Адамс во вторник победил на выборах мэра Нью-Йорка, сообщает издание The Hill.

Он стал вторым в истории афроамериканцем, ставшим мэром этого города.

"Сегодня мы празднуем, потому что завтра начнется реальная работа!", - написал новый мэр Нью-Йорка в своем твиттере. Он поблагодарил за поддержку всех сторонников и волонтеров.

На выборах, прошедших в Нью-Йорке во вторник, представитель демократической партии США Адамс получил порядка 66% голосов. Его ближайшей преследователь из республиканской партии Кертис Слива получил лишь около 28% голосов. Это не стало сюрпризом, так как в Нью-Йорке в последние годы систематически голосуют за демократов.

По сообщениям The Hill, Адамс стал фаворитом на пост мэра Нью-Йорка в июле, когда сумел одержать победу на праймериз Демократической партии.

Действующий президент района Бруклин и бывший сенатор штата Адамс известен своей умеренной позицией. Также он проводил активную кампанию по расширению присутствия полиции в городе.

Адамс сменит на этом посту Билла де Блазио, который не смог баллотироваться связи с тем, что пробыл мэром два срока подряд - лимит для штата.

Де Блазио в период пандемии коронавируса утратил часть популярности: при нем в городе резко уменьшилось количество рабочих мест, выросли цены на жилье, усилились проблемы в работе общественного транспорта.

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Тэги: США, НЬЮ/ЙОРК, МЭР, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]