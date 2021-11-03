Бывший полицейский стал вторым в истории темнокожим мэром Нью-Йорка

Бывший сотрудник полиции Эрик Адамс во вторник победил на выборах мэра Нью-Йорка, сообщает издание The Hill.
Он стал вторым в истории афроамериканцем, ставшим мэром этого города.
"Сегодня мы празднуем, потому что завтра начнется реальная работа!", - написал новый мэр Нью-Йорка в своем твиттере. Он поблагодарил за поддержку всех сторонников и волонтеров.
На выборах, прошедших в Нью-Йорке во вторник, представитель демократической партии США Адамс получил порядка 66% голосов. Его ближайшей преследователь из республиканской партии Кертис Слива получил лишь около 28% голосов. Это не стало сюрпризом, так как в Нью-Йорке в последние годы систематически голосуют за демократов.
По сообщениям The Hill, Адамс стал фаворитом на пост мэра Нью-Йорка в июле, когда сумел одержать победу на праймериз Демократической партии.
Действующий президент района Бруклин и бывший сенатор штата Адамс известен своей умеренной позицией. Также он проводил активную кампанию по расширению присутствия полиции в городе.
Адамс сменит на этом посту Билла де Блазио, который не смог баллотироваться связи с тем, что пробыл мэром два срока подряд - лимит для штата.
Де Блазио в период пандемии коронавируса утратил часть популярности: при нем в городе резко уменьшилось количество рабочих мест, выросли цены на жилье, усилились проблемы в работе общественного транспорта.
Президент Алиев провел переговоры с членом Президиума БиГ
Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили деятельность рабочей группы по открытию коммуникаций на Южном Кавказе
Баку передал армянской стороне останки 11 погибших в Карабахе военных
Акционеры румынской Romgaz 9 декабря рассмотрят сделку по покупке доли Exxon в черноморском проекте Neptun Deep
Дополнительные поступления в госбюджет Азербайджана от поправок в Налоговом кодексе в 2022г превысят 65 млн манатов
KOBIA проведет исследования внутреннего рынка по 7 направлениям
Акт об амнистии в Азербайджане охватит свыше 16 тыс. человек, на свободу выйдут более 3 тыс. заключенных
Ученые нашли антитело, которое может противостоять разным коронавирусным инфекциям
Азербайджан будет представлен на международной туристической выставке в Катаре
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Исмаиллы
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Лица AccessBank: Ханум Мурадова, Глава Контактного Центра AccessBank-а: «Нас можно назвать «бойцами невидимого фронта»»
Число пользователей «Nar» 4G продолжает расти
Apple Pay становится доступен держателям карт Банка Республика
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии