Президент Алиев провел переговоры с членом Президиума БиГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял в Баку члена Президиума Боснии и Герцеговины Шефика Джаферовича.
Алиев на встрече выразил уверенность, что визит Джаферовича в Баку станет хорошей возможностью для обсуждения различных вопросов, связанных с сотрудничеством между Азербайджаном и БиГ в политической, экономической и других сферах.
Джаферович, в свою очередь поздравил Алиева с освобождением оккупированных земель Азербайджана.
«Хочу еще раз поздравить вас с восстановлением территориальной целостности Азербайджана. Вы вели войну за освобождение своих земель в соответствии с нормами международного права и теперь стремитесь восстановить свои земли. Я говорил об этом много раз, даже во время войны (в Карабахе - ИФ). Надеюсь, что мы продолжим наше сотрудничество по политическим, экономическим и культурным вопросам», - сказал он.
Джаферович прибыл в Баку для участия в VIII Глобальном бакинском форуме, который пройдет 4-6 ноября.
Э.Шафиев
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