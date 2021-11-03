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Внешняя политика 03.11.2021 12:14

Президент Алиев провел переговоры с членом Президиума БиГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял в Баку члена Президиума Боснии и Герцеговины Шефика Джаферовича.

Алиев на встрече выразил уверенность, что визит Джаферовича в Баку станет хорошей возможностью для обсуждения различных вопросов, связанных с сотрудничеством между Азербайджаном и БиГ в политической, экономической и других сферах.

Джаферович, в свою очередь поздравил Алиева с освобождением оккупированных земель Азербайджана.

«Хочу еще раз поздравить вас с восстановлением территориальной целостности Азербайджана. Вы вели войну за освобождение своих земель в соответствии с нормами международного права и теперь стремитесь восстановить свои земли. Я говорил об этом много раз, даже во время войны (в Карабахе - ИФ). Надеюсь, что мы продолжим наше сотрудничество по политическим, экономическим и культурным вопросам», - сказал он.

Джаферович прибыл в Баку для участия в VIII Глобальном бакинском форуме, который пройдет 4-6 ноября.

Э.Шафиев

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Тэги: АЛИЕВ, БИГ, ПЕРЕГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]